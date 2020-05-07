Выполнено более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи с начала действия режима самоизоляции. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, многие пожилые горожане уехали на дачи. Поскольку на улице было прохладно, было решено помочь им с доставкой дров для отопления домов. Работа идет в рамках поручения мэра.

"Сейчас выполняем примерно 350–450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он добавил, что работа будет продолжаться до тех пор, пока поступают заявки. Доставка осуществляется по льготным ценам. Для ее оформления нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

С 29 марта в Москве ввели режим самоизоляции. В городе не работают магазины, кроме продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных.

Закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Мэр обратил внимание, что после 12 мая этот режим ослабевать не будет. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится, уточнил Сергей Собянин.