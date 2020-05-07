Выполнено более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Городские службы выполнили более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи с начала действия режима самоизоляции. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, многие пожилые горожане уехали на дачи. Поскольку на улице было прохладно, было решено помочь им с доставкой дров для отопления домов. Работа идет в рамках поручения мэра.
"Сейчас выполняем примерно 350–450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Он добавил, что работа будет продолжаться до тех пор, пока поступают заявки. Доставка осуществляется по льготным ценам. Для ее оформления нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.
С 29 марта в Москве ввели режим самоизоляции. В городе не работают магазины, кроме продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных.
Закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.
Мэр обратил внимание, что после 12 мая этот режим ослабевать не будет. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится, уточнил Сергей Собянин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: