НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приостановил прием пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приостановил плановый прием и госпитализацию пациентов из-за работ по перепрофилированию больничных коек. Об этом говорится на сайте центра.
"На основании приказа министерства здравоохранения ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова" с 6 апреля 2020 года приостанавливает плановую госпитализацию до официального окончания мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Приостанавливается также консультативный прием взрослых и детей. Сотрудники центра попросили пациентов следить за обновленной информацией на их сайте.
Ранее сообщалось, что с 13 апреля корпус № 6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого сможет принять до 60 реанимационных больных с диагностированным коронавирусом.
Главврач медучреждения Алексей Погонин отметил, что в случае острой необходимости на нужды зараженных COVID-19 будут переведены аппараты искусственной вентиляции легких из операционных больницы.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.
В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 67 новых случаев COVID-19
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