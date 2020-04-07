НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приостановил прием пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приостановил плановый прием и госпитализацию пациентов из-за работ по перепрофилированию больничных коек. Об этом говорится на сайте центра.

"На основании приказа министерства здравоохранения ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова" с 6 апреля 2020 года приостанавливает плановую госпитализацию до официального окончания мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Приостанавливается также консультативный прием взрослых и детей. Сотрудники центра попросили пациентов следить за обновленной информацией на их сайте.

Ранее сообщалось, что с 13 апреля корпус № 6 городской клинической больницы имени Спасокукоцкого сможет принять до 60 реанимационных больных с диагностированным коронавирусом.

Главврач медучреждения Алексей Погонин отметил, что в случае острой необходимости на нужды зараженных COVID-19 будут переведены аппараты искусственной вентиляции легких из операционных больницы.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 1 154 человека. Всего в РФ зарегистрировано 7 497 случаев заражения.

