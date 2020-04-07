Из московских больниц выписали еще 16 выздоровевших от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 16 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, успешно прошли курс лечения в столице и выздоровели.

"За прошедшие сутки еще 16 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления", – подчеркнула Ракова.

Таким образом, численность выписанных из стационаров после успешного прохождения курса лечения в Москве возросла до 222 человек. Отмечается, что для подтверждения выздоровления пациента проводятся специальные исследования.

В столичных больницах москвичи проходят качественный курс лечения от коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под постоянным наблюдением ряда специалистов.

Ранее стало известно, что 41 человек был выписан из больницы в Коммунарке. Всего на лечении в медицинском учреждении находятся 389 человек, у 345 из них подтвердили пневмонию.

6 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар, который развернули в Госпитале ветеранов войн № 3. Он подчеркнул, что в этом учреждении лечатся люди пожилого возраста, которые находятся в группе повышенного риска в связи с угрозой распространения коронавируса.

За последние сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19. 7497 человек подхватили инфекцию на территории РФ. 185 тысяч человек продолжают оставаться под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Всего в России провели 795 тысяч тестов на COVID-19.