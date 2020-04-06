Еще восемь человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще восемь человек вылечились от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщили в Оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц", – говорится в сообщении.
Таким образом, общее число вылечившихся в регионе увеличилось до 47 человек.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не пытаться лечить коронавирус алкоголем. "Попытка лечить это все алкоголем однозначно приводит к более худшей ситуации", – подчеркнул министр.
За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.
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