Еще восемь человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще восемь человек вылечились от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщили в Оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц", – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число вылечившихся в регионе увеличилось до 47 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не пытаться лечить коронавирус алкоголем. "Попытка лечить это все алкоголем однозначно приводит к более худшей ситуации", – подчеркнул министр.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

