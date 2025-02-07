Особняк экс-владельца ПСБ в центре Москвы продадут на торгах

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Имущество бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева продадут на торгах, передает РБК.

За особняк, расположенный в Кропоткинском переулке в центре Москвы, и 37 участков в подмосковном поселке Горки-2 кредиторы могут выручить не менее 5,2 миллиарда рублей, заявил арбитражный управляющий экс-банкира Евгений Веснин. Он добавил, что даты аукциона по продаже еще не определены.

Также издание, ознакомившись с документом, опубликованным на "Федресурсе", выяснило, что условия и сроки продажи имущества собрание кредиторов Ананьева планирует утвердить в рамках процедуры банкротства. Однако конкретный список активов, которые планируется реализовать, на данный момент неизвестен. Сам Ананьев комментировать ситуацию отказался.

Согласно отчету об оценке имущества бизнесмена, общая площадь принадлежащих ему участков составляет 7,7 гектара. Также на них расположены два здания на 647 квадратных метров (жилой дом и баня). Причем ранее часть этих земель были оформлены на Людмилу Перевозчикову, которую СМИ назвали матерью жены Ананьева.

Однако в 2023-м Московский арбитраж постановил, что настоящим собственником активов все-таки был экс-банкир. Вместе с тем в декабре 2022 года Верховный суд признал брачный договор между Ананьевым и его супругой Людмилой Ананьевой, по которому банкир передал своей жене дом и 23 участка в Горках-2, недействительным.

Также Ананьев зарегистрировал на жену и Перевозчикову две квартиры, находящиеся в особняке в центре столицы. Причем они в здании появились после того, как его супруга провела реконструкцию.

15 декабря 2017 года Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка, входящего в топ-10 российских банков по размеру активов. ЦБ предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100−200 миллиардов рублей.

Позже инвесторы банка потребовали ареста активов экс-владельцев банка братьев Ананьевых, чтобы вернуть деньги, потраченные на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся братьями компаний.

Арбитражный суд Москвы арестовал активы Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму более 282 миллиардов рублей весной 2019 года. Исковое заявление подало действующее руководство кредитной организации.

Позже стало известно, что бывшему владельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву предъявлено обвинение в растрате 102 миллиардов рублей. Позже он, как и его брат Дмитрий, был заочно арестован.