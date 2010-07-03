На Базовской улице построят дом по программе реновации

На Базовской улице на севере столицы возведут дом по программе реновации, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Дом образует просторный двор, а его корпуса будут соединяться одноэтажными стилобатами. Комплекс будет соединен подземным этажом.
"Благодаря стилобатам удалось избежать эффекта колодца – между секциями будет свет. Двор будет открыт для машин, но для пешеходов предусмотрены комфортные двухметровые тротуары", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Для облицовки фасада используют бетонную плитку под клинкер, а также керамогранит под дерево. В дом смогут переехать жители района Западное Дегунино.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могут познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.
В настоящее время разрабатывается 89 проектов планировки территорий, 12 из них уже прошли публичные слушания, еще пять проходят эту процедуру сейчас. До конца года должны пройти публичные слушания по всем проектам.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.
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