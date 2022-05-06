Память командира десантного корабля "Цезарь Куников" почтят в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Церемония возложения цветов к памятнику "Якорь" в память о погибшем командире большого десантного корабля "Цезарь Куников" Александре Чирве состоится в Москве 8 мая.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 на площади Цезаря Куникова, инициатором стал депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.

Кроме того, все желающие смогут прийти и почтить память Александра Чирвы с 8 по 11 мая.

18 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели во время специальной военной операции на Украине капитана третьего ранга Александра Чирвы.

Ранее Владимир Путин предложил увековечить память военнослужащих РФ, героически погибших в Донбассе.

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент подчеркнул, что эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили. Российский лидер призвал подумать над дополнительными мерами поддержки семей погибших.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.