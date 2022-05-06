Память командира десантного корабля "Цезарь Куников" почтят в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Церемония возложения цветов к памятнику "Якорь" в память о погибшем командире большого десантного корабля "Цезарь Куников" Александре Чирве состоится в Москве 8 мая.
Начало мероприятия запланировано на 12:00 на площади Цезаря Куникова, инициатором стал депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.
Кроме того, все желающие смогут прийти и почтить память Александра Чирвы с 8 по 11 мая.
18 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели во время специальной военной операции на Украине капитана третьего ранга Александра Чирвы.
Ранее Владимир Путин предложил увековечить память военнослужащих РФ, героически погибших в Донбассе.
На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент подчеркнул, что эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили. Российский лидер призвал подумать над дополнительными мерами поддержки семей погибших.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: