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06 мая, 21:58

На МЦК установлен новый рекорд по пассажиропотоку

город транспорт метро

06 мая, 21:58

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Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Более 13 миллионов человек воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) в апреле текущего года, сообщает пресс-служба МЖД.

Это на 23,6% больше, чем в апреле 2018 года, и примерно на 10% больше, чем в марте 2019-го. Также в апреле установлен рекорд по суточному пассажиропотоку – 3 апреля на МЦК проехались 561 956 человек.

В большинстве будних дней пассажиропоток перешагнул отметку в 500 тысяч человек. С 1 по 5 мая МЦК воспользовались около 1,1 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что на 1 мая электричками ЦППК воспользовались более 1,3 миллиона человек. Это на 8,7% больше, чем в тот же день в прошлом году. Все службы работают в усиленном режиме.

Метро в этот день воспользовались более 4,2 миллиона человек. Данные показатели увеличились по сравнению с прошлым годом на 15%.

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город транспорт метро

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