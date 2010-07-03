Москва примет участие во всемирном IT-конгрессе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва примет участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019, который будет проходить в Ереване с 6 по 9 октября. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, город представит свыше 100 перспективных разработок.

"Это решения в области цифрового правительства, умного города, безопасности, здравоохранения, образования и человеческого капитала. Все они имеют хорошие перспективы и на российском, и на зарубежном рынках", – рассказала она.

Как уточняется, на сегодняшний день ИТ-компании города экспортируют свои продукты более чем в 140 стран и обеспечивают работой полмиллиона человек.

Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019 (World congress on information technology) является крупным международным событием IT-индустрии.

В мероприятии будут участвовать более 2 тысяч представителей 70 стран. В Ереван приедут ученые и разработчики, ведущие компании отрасли, инвесторы и представители органов власти.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что стенд правительства Москвы будет состоять из трех секций: зона "Город"; зона "Бизнес"; зона "Инновации".

Представители департамента информационных технологий на стенде столичного правительства проведут презентацию, посвященную развитию электронных услуг в столице.

Ранее стало известно, что Москве присвоили сертификат об успешной реализации международных ключевых показателей эффективности (KPI) для умных устойчивых городов. Награждение прошло в Валенсии в рамках Green Standards Week. Эксперты изучили опыт столицы в развитии экономики, экологии, социальной сферы и культуры.

Специалисты подчеркивают, что Москва активно развивает и использует информационные технологии для ускорения экономического роста города и создания культуры инноваций.

В частности, в городе работает крупнейшая в мире городская сеть Wi-Fi, насчитывающая более 18 тысяч точек доступа к интернету. В этом году началось пилотирование сетей связи пятого поколения.

Также в Москве внедряется система умного освещения. Она позволяет увидеть, на каком участке есть неполадки и решить проблему. Развивается и автоматизация учета тепловой энергии горячего водоснабжения.