Немерюк заявил, что более 90% посетителей магазинов в Москве носят защитные маски

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 90% посетителей столичных магазинов носят защитные маски. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
"Надо отдать должное: и в торговле, и в общепите люди стараются соблюдать все меры предосторожности, которые предписаны, и носят маски. У нас больше 90% посетителей магазинов ходят в масках", – сказал Немерюк.
Ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать масочный режим. По его словам, даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков отмечал, что говорить об отмене масочного режима в РФ можно не раньше мая, в Москве – в июне. По его словам, исследования ученых свидетельствуют, что COVID-19 является дозозависимым.
Инфекционист напомнил о важности масочного режима
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