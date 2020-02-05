На 18 станциях МЦД установят погодные модули

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная пригородная пассажирская компания обеспечит установку погодных модулей на 18 станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Оформлены они будут в фирменных цветах маршрутов, сообщили Москве 24 в Дептрансе.

На данный момент речь идет о 172 модулях, 85 из которых обшиваются. Установить средства защиты от непогоды планируют на станциях Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Савеловская, Беговая, Тестовская, Щербинка, Красный Строитель, Покровское, Москворечье, Перерва, Депо, Калитники, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Гражданская, Красный Балтиец.

Погодные модули на станциях диаметра "Белорусско-Савеловский" будут желто-оранжевыми (цвет физалиса), а на маршруте "Курско-Рижский" – ярко-розовыми (цвет фуксии). Эти оттенки были выбраны базовыми для первых двух маршрутов для того, чтобы не сливаться с уже существующими на схеме метро линиями.

На данный момент на станциях МЦД продолжается благоустройство. В частности, на отдельных станциях продолжают размещать систему навигации, знаки безопасности, информационные плакаты.

Ранее в столице завершился краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры". На специальном интернет-портале жители столицы могли оставить собственные предложения по улучшению МЦД. Идеи подали более 17 тысяч пользователей.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся 5 маршрутов МЦД.

