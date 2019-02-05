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18:39

Движение транспорта в Калашном переулке восстановлено после пожара

город транспорт

18:39

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Фото: twitter.com/gucodd

В Калашном переулке восстановили движение транспорта после пожара в доме на Никитском бульваре, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что Калашный переулок и внутренняя сторона Никитского бульвара перекрыты из-за происшествия.

Пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 вспыхнул в ночь на 4 февраля. В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами.

Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей.

По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования.

В этом доме также находятся апартаменты Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир доходит до ста миллионов рублей и больше.

город транспорт

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