Движение транспорта в Калашном переулке восстановлено после пожара

В Калашном переулке восстановили движение транспорта после пожара в доме на Никитском бульваре, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что Калашный переулок и внутренняя сторона Никитского бульвара перекрыты из-за происшествия.

Пожар в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12 вспыхнул в ночь на 4 февраля. В здании рухнули перекрытия между пятым и шестым этажами.

Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. В результате ЧП погибли восемь человек, включая двоих детей.

По словам очевидцев, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Она жила там со своими детьми. Предварительной причиной случившегося названа неисправность электрооборудования.

В этом доме также находятся апартаменты Любови Казарновской и Ингеборги Дапкунайте. Стоимость квартир доходит до ста миллионов рублей и больше.