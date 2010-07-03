В Москве по программе реновации сносят дом на Краснолиманской улице

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Снос расселенного трехэтажного дома на улице Краснолиманской начался в рамках программы реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Здание сносят в районе Южное Бутово по адресу улица Краснолиманская, дом № 21. Жителей расселили в новые жилые дома в этом же районе на Изюмскую улицу в дом № 55, корпус 1 и дом № 49, корпус 2.

Отмечается, что снос здания будет происходить за счет городского бюджета с использованием технологии "умного сноса". Данная технология предусматривает разбор здания с минимальными неудобствами для окружающих, а большую часть материалов пустят на переработку.

Сначала специалисты демонтируют отдельные элементы с разделением отходов по группам. После этого они вывезут материалы на специальные полигоны, где их сделают пригодными для повторного использования

Ранее в Можайском районе столицы стартовало расселение еще одного дома по программе реновации. Расселение жильцов происходит из жилого здания по адресу улица Толбухина, дом № 2, корпус 1.

В данном районе в программу реновации включено 48 домов общей площадью 414,4 тысячи квадратных метров. При этом утверждено уже шесть стартовых площадок площадью 68,4 тысячи квадратных метров.

В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могли познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.

