Расселение еще одного дома по программе реновации началось в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Можайском районе столицы стартовало расселение еще одного дома по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что расселение жильцов происходит из жилого здания по адресу улица Толбухина, дом № 2, корпус 1.

"В Можайском – это шестой дом, жителям которого предлагаются квартиры в двух стартовых новостройках на улице Гжатской, доме № 16 корпусе 1 и улице Красных Зорь, доме № 59 Б", – отмечает руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Левкин уточнил, что в данном районе в программу реновации включено 48 домов общей площадью 414,4 тысячи квадратных метров. При этом утверждено уже шесть стартовых площадок площадью 68,4 тысячи квадратных метров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Можайском районе из 301 семьи, расселяющейся из пятиэтажек, 273 семьи, то есть более 90%, заключили договоры и уже переехали в новые квартиры.

Ранее сообщалось, что на улице Староалексеевской на северо-востоке столицы по программе реновации построят дом изогнутой формы с витражными окнами. Дом будет переменной этажности, а внешнюю отделку выполнят из камня светлых оттенков. На первом этаже планируют разместить офисные помещения, при этом подъезды будут сквозные.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.

