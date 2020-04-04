В Москве будут штрафовать компании за отсутствие социальной дистанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За нарушение предписания об обеспечении социального дистанцирования столичные организации будут платить штраф в размере до 1 миллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше, чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.

В Москве введена система штрафов, которая соответствует принятым ранее поправкам в Кодексе об административных правонарушениях. В случае нарушения предписания о соблюдении социальной дистанции индивидуальные предприниматели должны будут заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. С юридических лиц в подобных случаях будет осуществляться взыскание суммой от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, штраф будет составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в том случае, если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека. Кроме того, в таком случае возможно применение санкций в отношении нарушителя в виде административной приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Также подобные штрафы будут взиматься в случае проведения массовых мероприятий или любых видов мероприятий, требующих очного присутствия граждан. Взыскание будет осуществляться и с лиц за нарушение запрета на посещение гражданами развлекательных, досуговых заведений, а также предприятий общепита.

Штраф также распространяется на работодателей, которые не обеспечили условия для соблюдения режима повышенной готовности в сфере транспортных услуг. Распоряжение касается и посещения образовательных учреждений.

Ранее в Москве ввели систему штрафов за нарушение режима самоизоляции. Так, гражданин, уличенный в проступке, должен будет заплатить 4 тысячи рублей. Повторное нарушение карается взысканием в размере 5 тысяч рублей.