В Москве выросло число поездок на такси в бары и музеи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество ночных поездок на такси в бары и рестораны с 27 по 31 января в столице увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующей недели. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса заказа такси "Ситимобил".

Частичные послабления в Москве с 27 января были сделаны на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. В частности, теперь перевод не менее 30% сотрудников на удаленку носит рекомендательный характер, а предприятия общественного питания, клубы, караоке и другие организации индустрии отдыха могут принимать гостей в ночное время.





пресс-служба "Ситимобил" При этом возвращалось на такси из баров с 23:00 до 6:00 на 45% больше москвичей, чем неделей ранее. Наравне с этим выросло и общее количество поездок в течение дня в заведения общепита: с 27 по 31 января аналитики "Ситимобил" отмечают рост поездок почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.

После снятия ограничений изменилось и перераспределение поездок в течение дня, отмечают аналитики. Пока работа общепита была запрещена с 23:00 до 06:00, ночные пики приходились на период 18:00–22:00. Теперь они смещаются на период 22:00–24:00.

В свою очередь, в "2ГИС" заметили, что с 29 по 31 января москвичи искали на картах бары на 43% чаще, чем с 22 по 24 января. Такой прирост интереса – самый сильный среди 15 российских городов-миллионников, подчеркнули в компании.

Кроме того, в "Ситимобил" и "2ГИС" отметили резкое увеличение поездок в музеи, которые возобновили работу с 22 января. В первые несколько дней после отмены ограничений количество поездок до музеев и выставок увеличилось в два раза.

В "2ГИС" сообщили, что в пятерку самых популярных музеев, к которым чаще всего строили маршруты, с 22 января вошли Московский Кремль, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Мультимедиа Арт Музей, Музей современного искусства "Гараж" и Государственный Дарвиновский музей.

Ограничения на работу заведений общественного питания, ночных клубов и других развлекательных заведений вступили в силу 13 ноября 2020 года на фоне роста заболеваемости COVID-19. Изначально планировалось, что они будут действовать до 15 января 2021 года, однако было принято решение их продлить. С 27 января 2021 года общепит заработал в прежнем режиме с обязательным соблюдением антиковидных норм.

С 13 ноября 2020 года было ограничено и проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. С 22 января 2021 года музеи, библиотеки и другие учреждения культуры вновь смогли принять гостей, однако количество посетителей не должно превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.