Собянин: с 22 января возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры

08:58
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве сняли ограничения для музеев, библиотек и выставочных залов. Ранее они были введены из-за распространения коронавируса, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", – написал Собянин.
Мэр отметил, что вернуться к прежнему режиму работы культурные учреждения столицы смогут с 22 января.
На прошлой неделе мэр города объявил о возвращении с 18 января учащихся с 1-го по 11-й класс в столичные школы. По словам Собянина, в случае выявления даже одного случая COVID-19 весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.
Ранее Собянин отметил, что в новогодние праздники в столице уровень заболеваемости коронавирусом серьезно снизился. Он также заявил об уменьшении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице. Он выразил надежду, что ситуация с заболеваемостью в Москве улучшится к концу января.
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