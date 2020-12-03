Центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в центре Москвы

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Научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом ввели в эксплуатацию в Москве, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание построено на Космодамианской набережной, доме 22, строениях 1, 1а, в районе Замоскворечье за счет федерального бюджета. Это пятиэтажный центр площадью 7,7 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 300 посещений в смену.

В центре будут проводить научно-методическую работу и оказывать профилактическую, противоэпидемическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь населению.

Главным фасадом здание ориентировано на Космодамианскую набережную, там же расположен парадный вход с пандусами. Основные подъезды расположены со стороны набережной и Комиссариатского переулка. Предусмотрена гостевая автостоянка.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года за счет бюджета в столице планируют построить более 60 объектов здравоохранения. Это будут районные поликлиники, крупные специализированные и узкопрофильные медицинские центры.