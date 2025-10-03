Павильон "Макет Москвы" отпразднует восьмилетие 4 и 5 октября

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ готовится отметить свое восьмилетие. Праздничные мероприятия пройдут 4 и 5 октября. Для гостей подготовили шоу, экскурсии и викторины, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Макет Москвы" – это уникальный проект, который был создан по решению Сергея Собянина усилиями более 60 специалистов. За восемь лет работы павильон стал одной из главных достопримечательностей ВДНХ, которую посетили свыше 2,8 миллиона человек", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что празднование продлится два дня. С 11:00 до 19:30 каждые полчаса для гостей будут транслировать светотехнические шоу: "Мегаполис Москва", "История Москвы", "Московские окна", "Москва Булгакова", "Архитектурные стили", "Я шагаю по Москве", "Времена года", "Пушкин о Москве", "Песни о Москве" и "Лучший город Земли".

Также культурная программа включает восемь обзорных экскурсий в день. Гиды расскажут об истории создания макета, его интерактивных возможностях и архитектурных особенностях. Начало сеансов запланировано на 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

После каждой экскурсии в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40 посетителей ждут интерактивные викторины. Участникам предложат ответить на 10 вопросов об истории и технических особенностях проекта. Самых эрудированных ждут памятные призы.

Посетить павильон "Макет Москвы" и присоединиться к празднованию можно бесплатно, регистрация не потребуется. Подробное расписание мероприятий доступно на официальном сайте и в мобильном приложении "Макет Москвы".

Ранее москвичей пригласили создать мультфильм и пройти квест в кинопарке "Москино" 4 и 5 октября. Мастер-классы по озвучиванию персонажей пройдут с 12:00 до 19:00 на площадке "Ковбойский городок". Продолжительность каждого урока – 15 минут.