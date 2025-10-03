Москвичей пригласили создать мультфильм и пройти квест в кинопарке "Москино" в выходные

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Гости кинопарка "Москино" на выходных, 4 и 5 октября, смогут посетить мастер-класс по созданию мультфильма и дубляжу, а также поучаствовать в квесте, передает портал мэра и правительства столицы.

Мастер-классы по озвучиванию персонажей пройдут с 12:00 до 19:00 на площадке "Ковбойский городок". Продолжительность каждого урока – 15 минут.

Создать свой мультфильм можно будет на площадке у натурного хромакея. Там гостям расскажут о покадровой анимации и помогут создать ролик при помощи фигурок, предметов и специального оборудования. Мастер-классы состоятся с 12:00 до 19:00, длительность каждого урока – 30 минут. После съемок участники получат получившиеся мультфильмы в цифровом формате.

На этой же площадке в это же время пройдут занятия по созданию раскадровки. Длительность мероприятий – 30 минут. Посетителям расскажут, для чего делаются рисунки последовательности кадров и как они помогают режиссеру во время съемок.

На центральной площади и на площадке "Питерский Бар" можно будет сделать памятные фотографии в тематических фотозонах, посвященных "Бременским музыкантам" и "Мастеру и Маргарите". Здесь же все выходные с 13:00 до 14:30 пройдут встречи с актером Амаду Мамадаковым.

Квест "Время кино" состоится на четырех площадках кинопарка 4 и 5 октября. Детям и их родителям в игровой форме расскажут о профессиях режиссера, актера и оператора. Победителей ждет памятный приз.

Кроме того, в зоне "Уездный город" пройдут постановочные съемки по мотивам фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", а в кинотеатре "Москино кинопарк" покажут фильмы "Август", "Мужские правила моего деда", "(Не) искусственный интеллект" и "Встречные".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что киноплатформе "Москино" исполнилось два года. По словам мэра, этот проект не только позволил облегчить процесс утверждения съемок через кинокомиссию, но и предоставил посетителям возможность поближе познакомиться с данной индустрией.

За последний год функционал "Москино" увеличился. В частности, на платформе появился сервис предварительного просмотра съемочных локаций кинопарка.

