В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", уточнили в Оперштабе.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 5343 человек. Днем ранее сообщалось о 32 умерших.

Горожанам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

За последние сутки в России подтвердили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 680 случаев зафиксированы без клинических проявлений.

В Москве за сутки выявили 2 884 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 204 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.