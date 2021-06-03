Фасады школы в Щербинке украсят декоративными элементами в виде деревьев

13:13
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фасады новой школы в поселении Щербинка будут украшены декоративными элементами в виде деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
На первом этапе будет возведен четырехэтажный учебный корпус на 700 мест, на втором – трехэтажный корпус на 400 мест.
"Для отделки фасадов будут применяться навесные панели нескольких оттенков, в частности с имитацией кирпичной кладки. А на углах зданий появятся декоративные элементы из металлических перфорированных листов, стилизованные под ветвистые деревья", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Общая площадь учебного заведения составит порядка 17 тысяч квадратных метров.
Для каждой возрастной группы будет предусмотрен определенный набор учебных классов и специализированных кабинетов, помимо этого, запроектированы общие рекреационные зоны.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест. Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.
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