Фасады школы в Щербинке украсят декоративными элементами в виде деревьев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Фасады новой школы в поселении Щербинка будут украшены декоративными элементами в виде деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

На первом этапе будет возведен четырехэтажный учебный корпус на 700 мест, на втором – трехэтажный корпус на 400 мест.

"Для отделки фасадов будут применяться навесные панели нескольких оттенков, в частности с имитацией кирпичной кладки. А на углах зданий появятся декоративные элементы из металлических перфорированных листов, стилизованные под ветвистые деревья", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь учебного заведения составит порядка 17 тысяч квадратных метров.

Для каждой возрастной группы будет предусмотрен определенный набор учебных классов и специализированных кабинетов, помимо этого, запроектированы общие рекреационные зоны.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьина Роща построят жилой комплекс с образовательным центром на 200 мест. Он разместится на улице Веткина, владении 2. В конце апреля градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о подготовке проекта планировки соответствующей территории. Строительство охватит четыре участка суммарной площадью 2,4 гектара.