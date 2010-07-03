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Москва 24

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14:17

Более 545 тысяч человек воспользовались МЦД за выходные

город транспорт МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие выходные, 30 ноября и 1 декабря, Московскими центральными диаметрами воспользовались более 545 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Это на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом до запуска МЦД – 16 и 17 ноября. Суммарный пассажиропоток МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" со дня запуска составил более 4,7 миллиона пассажиров.

МЦД-1 в выходные воспользовались более 275 тысяч пассажиров, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период до запуска МЦД – 16 и 17 ноября, МЦД-2 – более 270 тысяч человек (10%).

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" стало больше мест для пассажиров. По диаметру поехали 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных.

По мнению экспертов, МЦД сможет дополнительно провозить порядка 375 тысяч пассажиров ежедневно. Показатели также вырастут за счет запуска дополнительных 10-вагонных поездов типа "Ласточка".

Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" пустили 21 ноября. Протяженность диаметров составляет 52 и 80 километров соответственно.

По 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный – пассажиру необходимо заплатить только за пересадку на метро.

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