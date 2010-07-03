Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:06

Свыше 1 миллиона дополнительных пассажирских мест создали на МЦД с 2 декабря

город транспорт МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" стало больше мест для пассажиров. По диаметру поехали 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных. Об этом сообщили на портале транспортного комплекса Москвы.

"По поручению мэра Москвы АО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако, благодаря успешной совместной работе участников проекта, переход с 7-вагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно – 2 декабря", – заявили в Дептрансе.

По сообщениям экспертов, МЦД сможет дополнительно провозить порядка 375 тысяч пассажиров ежедневно. Показатели также вырастут за счет запуска дополнительных 10-вагонных поездов типа "Ласточка".

Ранее сообщалось, что более 250 тысяч обращений от пассажиров поступило к сотрудникам столичного метро, которые дежурят на станциях МЦД-1 и МЦД-2 и пересадочных станциях метро со дня запуска диаметров. Среди наиболее востребованных вопросов – просьба найти необходимую платформу или выход.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

С понедельника на МЦД-1 запустят 11-вагонные "Иволги"

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика