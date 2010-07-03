Свыше 1 миллиона дополнительных пассажирских мест создали на МЦД с 2 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" стало больше мест для пассажиров. По диаметру поехали 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных. Об этом сообщили на портале транспортного комплекса Москвы.

"По поручению мэра Москвы АО "Центральная ППК" совместно с ОАО "РЖД" планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако, благодаря успешной совместной работе участников проекта, переход с 7-вагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно – 2 декабря", – заявили в Дептрансе.

По сообщениям экспертов, МЦД сможет дополнительно провозить порядка 375 тысяч пассажиров ежедневно. Показатели также вырастут за счет запуска дополнительных 10-вагонных поездов типа "Ласточка".

Ранее сообщалось, что более 250 тысяч обращений от пассажиров поступило к сотрудникам столичного метро, которые дежурят на станциях МЦД-1 и МЦД-2 и пересадочных станциях метро со дня запуска диаметров. Среди наиболее востребованных вопросов – просьба найти необходимую платформу или выход.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

