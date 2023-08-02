ТЦ "Времена года" открылся после ЧП с прорывом трубы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Торговый центр "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве открылся после прорыва трубы с горячей водой, сообщает РИА Новости.

ТЦ вновь принимает посетителей с 11:00 до 22:00.

Отмечается, что ажиотажа в момент открытия не было. В торговый центр вошли всего несколько человек, часть из которых – сотрудники магазинов и журналисты.

22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.

По факту смерти людей завели уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

Позже был задержан главный инженер компании, обслуживающей торговый центр "Времена года", Евгений Боткин. 25 июля следствие заявило, что Боткин – не единственный фигурант дела об аварии, некоторые причастные к инциденту лица до сих пор не установлены.

Пресненский районный суд Москвы избрал в отношении Боткина меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 сентября.



"Московский патруль": инженера ТЦ "Времена года" отправили под домашний арест