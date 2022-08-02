Оркестр Росгвардии исполнит на Манежной площади известные марши и песни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один из старейших оркестров России выступит в субботу, 6 августа, на Манежной площади в рамках программы "Военные оркестры в парках", сообщает ТАСС. Речь идет о Военном оркестре штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии РФ.

Концерт состоится возле памятника маршалу Георгию Жукову. Музыканты под управлением дирижера майора Арслана Рыскулова исполнят вальс "Амурские волны", песни группы "Браво" и музыку из кинофильма "Служебный роман".

Концерт организовала дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке министерства обороны.

Оркестр, основанный в марте 1923 года, является постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", каждый год участвует в военном параде на Красной площади, выступает в рамках празднования Дня города в Москве, а также на смотрах-конкурсах штатных военных оркестров Росгвардии.

Ранее в дирекции фестиваля "Спасская башня" сообщили, что при поддержке Минобороны РФ продолжается работа по возрождению выступлений военных оркестров в парках.

Сам военно-музыкальный фестиваль пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.