Музыкально-спортивный фестиваль пройдет в "Лужниках" 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории спортивного комплекса "Лужники" в воскресенье, 4 августа, пройдет музыкально-спортивный фестиваль "Достигая цели!", приуроченный ко Дню железнодорожника, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для гостей будут работать развлекательные и спортивные площадки, детские игровые зоны. Все желающие смогут сыграть в футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и другие игры. Посетители увидят фристайл-шоу, турнир по панна-футболу. Также запланирован благотворительный забег.

Кроме того в предстоящие выходные в Москве пройдет фестиваль "Шашлык Live". Гастрономическая программа праздника будет проходить с 11:00 до 22:00 на Пушкинской набережной Парка Горького.

Участие в гастрономическом празднике примет более 20 столичных ресторанов и кафе. Рестораторы подготовили для гостей необычные блюда и новинки. Гостям фестиваля предложат попробовать шашлык из гребешка, куриный шашлык с соусом "кукареку" и многое другое.

