Свыше 20 ресторанов примет участие в фестивале "Шашлык Live"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В предстоящие выходные на Пушкинской набережной Парка Горького пройдет фестиваль "Шашлык Live". Гастрономическая программа праздника будет проходить с 11:00 до 22:00, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Участие в гастрономическом празднике примет более 20 столичных ресторанов и кафе. Рестораторы подготовили для гостей необычные блюда и новинки.
"Повара одного из кафе будут готовить блюдо под названием "Царский шампур". На большом шампуре будет зажарен килограммовый кусок мяса (на выбор, свинина или говядина) с овощами. А для любителей куриного мяса приготовят "Куриный чупа-чупс" (это куриная голень на шпажке)", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также гостям фестиваля предложат попробовать шашлык из гребешка, куриный шашлык с соусом "кукареку" и многое другое.
В субботу, 3 августа, с 12:00 до 20:00 запланирована музыкальная программа с участием групп "Чайф", Uma2rman, "Сплин", "Браво", "7Б", Tequilajazzz, Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.
Вход на фестиваль свободный.
Еще один гастрономический фестиваль прошел в Парке Горького в последние выходные июля. К Международному дню гамбургера, который отмечается 27 июля, в парке организовали "Бургерфест". Всего за несколько часов гости фестиваля съели 30 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус. "Бургерфест" в центре Москвы посетили 570 тысяч человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: