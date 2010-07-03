Свыше 20 ресторанов примет участие в фестивале "Шашлык Live"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В предстоящие выходные на Пушкинской набережной Парка Горького пройдет фестиваль "Шашлык Live". Гастрономическая программа праздника будет проходить с 11:00 до 22:00, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Участие в гастрономическом празднике примет более 20 столичных ресторанов и кафе. Рестораторы подготовили для гостей необычные блюда и новинки.

"Повара одного из кафе будут готовить блюдо под названием "Царский шампур". На большом шампуре будет зажарен килограммовый кусок мяса (на выбор, свинина или говядина) с овощами. А для любителей куриного мяса приготовят "Куриный чупа-чупс" (это куриная голень на шпажке)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также гостям фестиваля предложат попробовать шашлык из гребешка, куриный шашлык с соусом "кукареку" и многое другое.

В субботу, 3 августа, с 12:00 до 20:00 запланирована музыкальная программа с участием групп "Чайф", Uma2rman, "Сплин", "Браво", "7Б", Tequilajazzz, Юлии Чичериной, Светланы Сургановой, Ольги Кормухиной и экс-солиста группы "Земляне" Сергея Скачкова.

Вход на фестиваль свободный.

Еще один гастрономический фестиваль прошел в Парке Горького в последние выходные июля. К Международному дню гамбургера, который отмечается 27 июля, в парке организовали "Бургерфест". Всего за несколько часов гости фестиваля съели 30 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус. "Бургерфест" в центре Москвы посетили 570 тысяч человек.