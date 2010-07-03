Более 830 тысяч человек побывали в парках Москвы 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 830 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в столичных парках 1 мая, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

В Парке Горького на них пришли 412 тысяч человек. На втором месте по популярности оказался парк "Сокольники" с 120 тысячами гостей. В Парке Победы на Поклонной горе отмечали праздник 36 тысяч москвичей и гостей столицы. Всего мероприятия посетили 837 тысяч человек.

В городских парках 1 мая состоялось 93 концерта, 46 танцевальных программ, 37 спортивных мероприятий, 31 образовательная лекция, 24 театральных постановки, 180 мастер-классов. На 10 парковых площадках прошел фестиваль "Московская весна A cappella". Он будет продолжаться до 12 мая, как и вся праздничная программа.

Среди прочего, в парке искусств "Музеон" открылся летний кинотеатр "Пионер". В парке "Сокольники" Первомай отметили массовым заездом на велосипедах, скутерах, сегвеях, роликах и скейтбордах, а в Парке Горького заработал первый городской светомузыкальный фонтан, построенный в 1930 годы.

Кроме того, в столице прошло первомайское шествие. В нем участвовали более 100 тысяч человек – это представители всех профсоюзов Москвы. В колоннах шли учителя, строители, инженеры, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики, торговли, ЖКХ, ветераны, студенты.

Всего на майские праздники в столице планируется свыше 200 мероприятий. Они состоятся на пяти площадках в центре, 16 – в округах столицы, 30 – в городских парках.