Первомайское шествие профсоюзов проходит в столице

Шествие, посвященное 1 Мая, Празднику весны и труда, началось в столице. В демонстрации принимают участие представители всех профессиональных союзов Москвы. В прямом эфире транслирует шествие телеканал Москва 24.
В колоннах идут учителя, строители, инженеры, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики и связи, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, ветераны, а также студенты. Участники праздничного шествия несут флаги, цветы и воздушные шары. На шествии в Москве присутствует Сергей Собянин.
Первомайское шествие в Москве
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Мэр столицы поздравил москвичей с Праздником весны и труда. Поздравление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. Собянин напомнил, что в майские дни для жителей и гостей столицы проводится много культурно-массовых мероприятий. Так, во время майских выходных пройдут фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна a cappella".
Глава города подчеркнул, что праздник 1 Мая имеет большую историю, а его традиции находят продолжение в многотысячном шествии профсоюзов по Красной площади.
"Каждый из нас заряжается жизнерадостным настроением, которое помогает еще энергичнее трудиться и созидать", – сказал мэр Москвы.
В связи с шествием на ряде улиц столицы будет перекрыто движение, в том числе на улице Большая Якиманка и улице Большая Полянка. Также нельзя будет проехать по Малому и Большому Каменным мостам, улицах Моховая и Охотный Ряд, а также в Театральном проезде. Ограничения снимут по мере прохождения колонны.
Кроме того, по одной полосе в каждом направлении будет перекрыто движение на улицах Ильинке и Варварке, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском, Солянском и Лубянском проездах, на Старой площади и участке улицы Солянки – от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.
До окончания мероприятия нельзя будет проехать на участке улицы Тверская – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на улицах Охотный Ряд и Моховая.
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