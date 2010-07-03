Движение в центре Москвы перекрыто из-за демонстрации на Красной площади

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение перекрыли на ряде улиц в центре Москвы из-за демонстрации на Красной площади, сообщает инфоцентр транспортного комплекса столицы.

Ожидается, что в первомайской демонстрации могут принять участие до 100 тысяч человек. Две колонны демонстрантов пройдут по Васильевскому спуску на Красную площадь в сторону Исторического музея. Заход будет осуществляться через Москворецкую набережную, со стороны метро "Китай-город".

По одной полосе в каждом направлении перекрыто движение на улице Ильинка, улице Варварка, площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском, Солянском и Лубянском проездах, на Старой площади и участке улицы Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

С 9:00 и до окончания мероприятия движение будет полностью перекрыто на участке улицы Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на улицах Охотный Ряд и Моховая.

Движение полностью перекроют на улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, Малом и Большом Каменных мостах, на улицах Моховая, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Перекрытия на этих улицах введут с 9:00 часов, и они будут сняты по мере прохождения колонны.

С 13:00 до 14:00 движение перекроют на участке улицы Дружинниковская от улицы Заморенова до переулка Капранова, а также с 14:00 до 14:50 – на улице Заморенова, участке улицы Трехгорный Вал от улицы Красная Пресня до улицы Заморенова, участке улицы Красная Пресня в районе пересечения с улицей Трехгорный Вал. На данных улицах будет введено полное перекрытие с ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что движение в районе Кутузовского проспекта перекроют и ограничат 9 мая из-за салюта. Проезд будет закрыт на съезде с Кутузовского проспекта на Третье транспортного кольцо (ТТК) при движении в сторону центра и при съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону центра.

Подробнее обо всех дорожных перекрытиях в майские праздники – в материале портала Москва 24.