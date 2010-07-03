Собянин посетил фестиваль "Пасхальный дар"

Сергей Собянин посетил площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади. Мэр пообщался с волонтерами и гостями фестиваля, передает Агентство "Москва".
"Спасибо, ребята, что вы активно участвуете в городской жизни, рассказываете москвичам о том, что происходит", – сказал Собянин волонтерам.
Мэр отметил, что многие жители столицы начали брать животных из приютов.
"Пасхальный дар" – такой фестиваль красочный, интересный, но тем не менее главная тема – это благотворительность", – добавил мэр.
По словам Собянина, в фестивале принимают участие порядка 30 российских фондов.
Площадки фестиваля "Пасхальный дар" работают во многих столичных храмах. Участниками фестиваля станут Елоховский собор, храм Святителя Николая на Трех горах, храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, храм Сергия Радонежского на Ходынке, Патриаршее подворье в Черниговском переулке, храм Живоначальной Троицы в Останкине, храм Всемилостивого Спаса в Митино, храм Александра Невского при МГИМО, храм Ильи Пророка в Черкизове, храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, Покровский храм на Ясеневой улице, храм Сергия Радонежского в Солнцеве.
На Тверской площади, на площади Революции и на Тверском бульваре и других пространствах Москвы гостей ждет масштабная культурная программа.
Там проходят кукольные и музыкальные спектакли, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие мастер-классы.
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