Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в столичных храмах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 28 апреля по 12 мая на территории московских храмов пройдут трехчасовые праздничные концерты и тематические мастер-классы. Они состоятся на 13 площадках. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на патриархию.

Открытие фестиваля пройдет 28 апреля в Высоко-Петровском монастыре. У него будет большое пасхальное гуляние – конкурс росписи двухметровых моделей пасхальных яиц, концерт колокольного звона, выставки, реконструкции, экскурсии по монастырю, музыкальный концерт народного творчества.

Также лучшие мужские православные хоры выступят на прихрамовых территориях по всему городу. Темой фестиваля станут новопостроенные храмы Москвы и благотворительность: храмы посвящают праздник на площадке теме добрых дел, причем каждый храм-участник подготовит свою программу.



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Участниками фестиваля "Пасхальный дар" станут Елоховский собор, храм Святителя Николая на Трех горах, храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке, храм Сергия Радонежского на Ходынке, Патриаршее подворье в Черниговском переулке, храм Живоначальной Троицы в Останкине, храм Всемилостивого Спаса в Митино, храм Александра Невского при МГИМО, храм Ильи Пророка в Черкизове, храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыно, Покровский храм на Ясеневой улице, храм Сергия Радонежского в Солнцеве.