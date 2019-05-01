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11:40 (обновлено 01.05.2019 15:22)

На первомайском шествии в Москве собралось больше 100 тысяч человек

город общество праздники

11:40

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Шествие в честь 1 Мая, Дня Весны и Труда состоялось в Москве. В нем участвовали более 100 тысяч человек. Такие данные приводит столичный главк МВД.

Первомайское шествие прошло в Москве под лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда".

"В Москве проходит шествие, организованное​ Московской федерацией профсоюзов, посвященное празднованию дня Весны и Труда. В публичном мероприятии принимают участие свыше 100 тысяч человек", – сообщало РИА Новости слова представителя главка.

Полиция, Росгвардия и народная дружина обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан.

В демонстрации участвовали представители всех профсоюзов Москвы. В колоннах шли учителя, строители, инженеры, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики, торговли, ЖКХ, ветераны, студенты.

На шествии в Москве также присутствовал Сергей Собянин. Он поздравил москвичей с Праздником весны и труда и напомнил, что в майские праздники для жителей и гостей столицы проводится много культурно-массовых мероприятий. Глава города подчеркнул, что 1 Мая имеет большую историю, а традиции этого праздника продолжаются в многотысячном шествии профсоюзов по Красной площади.

С какими лозунгами идут демонстранты по Красной площади

На ряде улиц Москвы на время первомайского шествия перекрыли движение, в том числе на улицах Большая Якиманка и Большая Полянка. Проезд также был перекрыт по Малому и Большому Каменным мостам, улицам Моховая и Охотный Ряд, в Театральном проезде.

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город общество праздники

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