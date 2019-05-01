На первомайском шествии в Москве собралось больше 100 тысяч человек

Шествие в честь 1 Мая, Дня Весны и Труда состоялось в Москве. В нем участвовали более 100 тысяч человек. Такие данные приводит столичный главк МВД.
Первомайское шествие прошло в Москве под лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда".
"В Москве проходит шествие, организованное Московской федерацией профсоюзов, посвященное празднованию дня Весны и Труда. В публичном мероприятии принимают участие свыше 100 тысяч человек", – сообщало РИА Новости слова представителя главка.
Полиция, Росгвардия и народная дружина обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан.
Первомайское шествие в Москве
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 14
В демонстрации участвовали представители всех профсоюзов Москвы. В колоннах шли учителя, строители, инженеры, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики, торговли, ЖКХ, ветераны, студенты.
На шествии в Москве также присутствовал Сергей Собянин. Он поздравил москвичей с Праздником весны и труда и напомнил, что в майские праздники для жителей и гостей столицы проводится много культурно-массовых мероприятий. Глава города подчеркнул, что 1 Мая имеет большую историю, а традиции этого праздника продолжаются в многотысячном шествии профсоюзов по Красной площади.
С какими лозунгами идут демонстранты по Красной площади
На ряде улиц Москвы на время первомайского шествия перекрыли движение, в том числе на улицах Большая Якиманка и Большая Полянка. Проезд также был перекрыт по Малому и Большому Каменным мостам, улицам Моховая и Охотный Ряд, в Театральном проезде.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.