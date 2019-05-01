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15:58

Как Москва отмечает Первомай

город общество праздники досуг

15:58

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По всей России проходят масштабные праздничные гуляния по случаю 1 Мая – Праздника Весны и Труда. В Москве развернута масштабная программа. Всего в столице на майских праздниках, в том числе сегодня, проходят десятки культурно-массовых мероприятий.

Первомайское шествие

Утром 1 Мая в центре города состоялась демонстрация. В первомайском шествии участвовало более 100 тысяч человек (по официальным данным столичного главка МВД). Демонстрация прошла под лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда".

В мероприятии участвовали представители всех профсоюзов Москвы, учителя, строители, инженеры, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики, торговли, ЖКХ, ветераны, студенты. На шествии в Москве также присутствовал Сергей Собянин. Он поздравил москвичей с праздником. Глава города подчеркнул, что 1 Мая имеет большую историю.

Полиция, Росгвардия и народная дружина обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Большой спортивный праздник в СК "Лужники"

В "Лужниках" 1 и 2 мая пройдет большой спортивный праздник. Для посетителей будут работать более 20 площадок. Зрители увидят показательные выступления спортивных команд. Также здесь состоится и музыкальный фестиваль.

"Московская весна A Cappella"

1 мая в парке "Зарядье" открывается фестиваль и конкурс "Московская весна A Cappella". Перед гостями выступят сольные исполнители и крупные коллективы, новички и опытные конкурсанты из разных стран мира.

Куда сходить на майские праздники

Открытие летнего сезона в парках

Парки Москвы 1 Мая открывают летний сезон. Горожан и гостей столицы ждут концерты, выступления уличных артистов, мастер-классы и спортивные состязания. В Парке Победы, например, можно будет освоить искусство черлидинга, а в "Сокольниках" поучаствовать в массовом заезде на роликах и велосипедах.

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город общество праздники досуг

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