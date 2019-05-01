Как Москва отмечает Первомай

По всей России проходят масштабные праздничные гуляния по случаю 1 Мая – Праздника Весны и Труда. В Москве развернута масштабная программа. Всего в столице на майских праздниках, в том числе сегодня, проходят десятки культурно-массовых мероприятий.
Первомайское шествие
Утром 1 Мая в центре города состоялась демонстрация. В первомайском шествии участвовало более 100 тысяч человек (по официальным данным столичного главка МВД). Демонстрация прошла под лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда".
В мероприятии участвовали представители всех профсоюзов Москвы, учителя, строители, инженеры, врачи, ученые, работники транспорта, промышленности, социальной сферы, культуры, энергетики, торговли, ЖКХ, ветераны, студенты. На шествии в Москве также присутствовал Сергей Собянин. Он поздравил москвичей с праздником. Глава города подчеркнул, что 1 Мая имеет большую историю.
Первомайское шествие в Москве
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Полиция, Росгвардия и народная дружина обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности граждан.
Большой спортивный праздник в СК "Лужники"
В "Лужниках" 1 и 2 мая пройдет большой спортивный праздник. Для посетителей будут работать более 20 площадок. Зрители увидят показательные выступления спортивных команд. Также здесь состоится и музыкальный фестиваль.
"Московская весна A Cappella"
1 мая в парке "Зарядье" открывается фестиваль и конкурс "Московская весна A Cappella". Перед гостями выступят сольные исполнители и крупные коллективы, новички и опытные конкурсанты из разных стран мира.
Куда сходить на майские праздники
Открытие летнего сезона в парках
Парки Москвы 1 Мая открывают летний сезон. Горожан и гостей столицы ждут концерты, выступления уличных артистов, мастер-классы и спортивные состязания. В Парке Победы, например, можно будет освоить искусство черлидинга, а в "Сокольниках" поучаствовать в массовом заезде на роликах и велосипедах.
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