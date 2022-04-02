5 тысяч коек выведут из работы с больными COVID-19 в Москве – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
5 тысяч коек выведут из работы с больными COVID-19 в Москве на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова.
"Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка 5 тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем – это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц", – цитирует ее РИА Новости.
По словам вице-мэра, речь идет о резервных госпиталях в ледовом дворце "Крылатское", КВЦ "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва" и павильоне № 75 на ВДНХ, а также роддоме при больнице № 15 имени Филатова.
При этом 11 городских больниц продолжат работать с коронавирусными больными. Они рассчитаны примерно на 3 тысячи коек. В их числе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, МКЦ инфекционных болезней "Вороновское", детская клиническая больница имени Пирогова и другие.
"Если ситуация того потребует, то в столице может быть вновь развернуто более 22 тысяч коек для приема ковидных больных. <...> На сегодняшний день свободно более 95% коечного фонда обсервационных центров", – заключила Ракова.
За последние сутки в Москве госпитализировали 198 человек с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента. От последствий болезни скончался 21 пациент. Всего выявлено 994 новых случая COVID-19. Выздоровели 907 горожан. Таким образом, общее число переболевших в Москве превысило 2,5 миллиона человек.
В России общее число госпитализаций между тем составило 3 605, что на 4% меньше показателя предыдущего дня. За 24 часа выявлено 17 949 новых случаев коронавируса. По последним данным, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составляет 48%. Полный курс вакцинации произвели 85 665 921 раз.
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