В Москве за сутки госпитализированы 198 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За минувшие сутки в Москве были госпитализированы 198 человек с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
За последние 24 часа выздоровели еще 907 человек. Общее число выздоровевших в Москве составило более 2,5 миллиона человек.
За сутки в столице выявили 994 новых случая COVID-19. От последствий заболевания скончался 21 человек.
Ранее Сергей Собянин продлил на три месяца срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан. Программа будет действовать до 30 июня. В ее рамках граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
Собянин продлил акцию подарков и выплат пожилым москвичам за вакцинацию от COVID-19
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