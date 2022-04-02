В России за сутки госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом. Это на 4% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 45 регионах, рост зафиксирован в 35 субъектах, ситуация не изменилась в 5 регионах.
Всего за минувшие 24 часа выявили 17 949 новых случаев коронавируса. За сутки от последствий заболевания скончались 340 человек, выздоровели 44 547. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 880 038.
По словам доктора биологических наук Александра Чепурнова, в течение 2–4 недель в России может произойти всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон". Он напомнил, что в вопросе защиты от тяжелого течения коронавируса ключевую роль играет вакцинация.
Причем Чепурнов подчеркнул, что прививка не защищает от заболевания, но спасает от его тяжелого течения.
В России 97% случаев COVID-19 протекают бессимптомно или в форме ОРВИ
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