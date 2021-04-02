Движение на участке МКАД ограничат на три ночи с 3 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На участке 85-го километра внешней стороны МКАД запланировано перекрытие в ночные часы 3, 4 и 5 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В это время на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе будут проводиться работы.
Полное перекрытие будет действовать с 02:00 до 02:20, с 03:00 до 03:20 и с 04:00 до 04:20. Ограничение движения продлится с 01:30 до 05:00.
Ранее стало известно, что в Москве 4 апреля с 08:00 до 14:00 ограничат движение на пересечении улиц Новопесчаной и Луиджи Лонго. В это время планируется проведение киносъемок. Водителям советуют быть внимательнее.
Также сообщалось об ограничении движения с 3 апреля по улицам Кантемировской, Житомирской и Ивана Франко.
Кроме того, изменятся пути следования автобусных маршрутов № 73 и П130 на время реконструкции путепровода Ивана Франко. Вместо части улицы Ивана Франко и Житомирской улицы автобусы будут следовать по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам.
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