В Москве 4 апреля ограничат движение на пересечении улиц Новопесчаной и Луиджи Лонго

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

4 апреля с 8 до 14 часов утра движение на пересечении улиц Новопесчаной и Луиджи Лонго в Москве будет ограничено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В это время планируется проведение киносъемок. Водителям советуют быть внимательнее.

Ранее сообщалось об ограничении движения транспорта по улицам Кантемировской, Житомирской и Ивана Франко с 3 апреля в связи проведением строительных работ. В частности, изменятся пути следования автобусных маршрутов № 73 и П130 на время реконструкции путепровода Ивана Франко.