Москвичи вывешивают на балконах флаги с призывами оставаться дома

Москвичи на самоизоляции начали вывешивать на своих балконах флаги с призывами оставаться дома, передает телеканал Москва 24.

Горожане таким путем призывают других граждан последовать их примеру и не покидать свои квартиры на время режима самоизоляции, который был введен 29 марта Сергеем Собяниным. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

Ранее о необходимости соблюдения режима самоизоляции написали песню российские ведущие Иван Ургант и Александр Гудков. Видео в сопровождении композиции, на котором известные личности демонстрируют то, чем они занимаются дома, мгновенно стало популярным.

Также российские деятели культуры запустили флешмоб #homeartchallenge. Они призвали рассказать отрывки из любимых произведений или продемонстрировать результаты своего творчества. К акции уже присоединились Екатерина Волкова, Марина Александрова и Ольга Кабо.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, случаев заражения коронавирусом составляет уже свыше 827 тысяч, больше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

