В Сокольниках введен карантин по бешенству до 1 февраля 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Сокольники до 1 февраля 2021 года введен карантин из-за заболевания бешенством домашнего животного. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В документе, который опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы, уточняется, что во время карантина в районе запрещено проводить выставки собак и кошек. Также не разрешается продавать домашних животных и вывозить их за пределы района.

Ранее карантин до 1 декабря ввели в поселении Вороновском из-за заболевания бешенством дикого животного, запрещено проводить выставки собак и кошек.

Помимо этого, в поселении Вороновском был под запретом отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах, а также торговля домашними животными и их вывоз за пределы района.