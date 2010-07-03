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20:39

Парк "Зарядье" перешел на зимний режим работы

город парки

20:39

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный парк "Зарядье" перешел на зимний режим работы. Об этом говорится на сайте парка. Теперь павильоны закрываются в 20:00.

"Также изменилось расписание сеансов медиакомплекса "Полет" и медиахолла "Машина времени". Общественный туалет со стороны улицы Москворецкая по-прежнему работает круглосуточно, а туалет рядом с "Парящим мостом" зимой будет открыт с 9:00 до 21:00", – говорится в сообщении.

Кроме того, по-прежнему круглосуточно будет работать подземная парковка.

Ранее в столице завершился сезон фонтанов. Работу фонтанов решили остановить с 1 октября из-за холодной погоды. Как уточнили коммунальщики, работы по консервации фонтанов предусматривают слив воды, демонтаж насадок, а также промывку чаш и прочистку заборных решеток.

В Москве насчитывается в общей сложности более 600 фонтанов, 60 из которых самые крупные. В зимний период сотрудники ГБУ "Гормост" готовят насосное и электромеханическое оборудование к весне и лету. Специалисты предприятия обслуживают 87 фонтанов, которые установлены в знаковых местах города.

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город парки

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