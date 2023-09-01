Праздник винограда с дегустацией пройдет в "Аптекарском огороде" 16 сентября

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Праздник винограда, на котором можно будет его продегустировать, пройдет в столичном "Аптекарском огороде" на проспекте Мира 16 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Уточняется, что праздник в рамках выставки громадных тыкв РФ и осенних цветов организовал Московский клуб виноградарей и виноделов. Гостям предложат оценить более 100 сортов для изготовления вина. Их вырастили в Московской области.

"Приглашены монахи, выращивающие виноград в Нило-Столобенской пустыне на Селигере. Также на выставке можно будет получить ценные консультации от членов клуба – посетители узнают, с чего начать выращивание винограда у себя на даче", – отмечается в сообщении.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00.

В июне в "Аптекарском огороде" прошел фестиваль пионов и ирисов. Коллекционеры отвечали на вопросы гостей по выращиванию и агротехнике цветов. Также специалисты дали консультации по выбору сортов растений.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Усадьбы Москвы" стартовал в Москве 1 июля и проходит по выходным. Для гостей в сентябре подготовили иммерсивные представления, пикники, аудиоспектакли, литературные чтения. Благодаря этому посетители узнают историю старинных имений и погрузятся в атмосферу усадебной жизни разных эпох.

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