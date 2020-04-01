Как работают учреждения Москвы в период самоизоляции

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Из-за ситуации с коронавирусом жители столицы с 30 марта должны соблюдать домашний режим. Это повлияло на работу социальных учреждений. Многие из них частично или полностью прекратили личный прием и перешли в онлайн-режим, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поликлиники и аптеки

Все поликлиники, подведомственные департаменту здравоохранения, работают по стандартному графику. В то же время москвичей попросили воздерживаться от похода к врачу без крайней необходимости.

Если появились симптомы ОРВИ, надо вызвать врача на дом. При этом следует обязательно указать, ездил ли больной в другую страну, был ли в контактах с прибывшими оттуда людьми или людьми с подтвержденным коронавирусом.

В поликлиниках предусмотрели отдельный вход для пациентов с температурой или признаками ОРВИ. Всем входящим бесконтактно измеряют температуру.

Центры госуслуг "Мои документы"

Центры госуслуг "Мои документы" перешли на новый формат работы до особого распоряжения. В центрах остановили прием посетителей и отменили запись на получение услуг.

В то же время все еще работают дежурные центры, где по предварительной записи регистрируют только отдельные акты гражданского состояния. Они доступны с 08:00 до 20:00, а флагманский офис – с 10:00 до 22:00. Другие госуслуги можно оформить в электронном виде на mos.ru и сайте госуслуг.

Учреждения социальной защиты

Все учреждения социальной помощи и защиты жителей переведены на особый график с 28 марта по 6 апреля. Они оказывают социальные услуги в выездном режиме.

Москвичи могут оставить свои заявки по номеру горячей линии +7 (495) 870-45-09. По оставленным заявкам соцработники и волонтеры помогают представителям льготных категорий горожан с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, корма для домашних животных, выгулом собак. По этому же номеру можно получить консультацию специалиста, психологическую или юридическую помощь.

Центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства тоже работают дистанционно. Заявки на адресную социальную помощь передаются в электронном виде.

Городские клубные пространства "Мой социальный центр" предоставляют услуги с помощью чатов и дистанционных занятий.

Центр "Моя карьера" подготовил 100 тренингов, открытые отборы и консультации специалистов, профориентационное тестирование, а также онлайн-ярмарку вакансий.

Столичный центр занятости населения "Моя работа"

Центр занятости до 6 апреля работает только дистанционно. В электронном виде можно подать заявления о наличии вакансий, передать сведения о предстоящем высвобождении сотрудников или переходе на неполный рабочий день.

Также можно подать заявление о поиске работы, зарегистрироваться в качестве безработного, пройти профессиональное и профориентационное тестирование, проконсультироваться по открытию своего дела или получить консультацию специалиста.

Можно удаленно оформить заявку на получение справки о постановке на учет в качестве безработного, о соцвыплатах в период карантина, о регистрации либо отсутствии регистрации в службах занятости населения города.

Комитет ветеринарии

Ветеринарные клиники работают в режиме предварительной записи. Покинуть квартиру для посещения ветклиники можно в крайних случаях. В самой клинике нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

С графиком работы ветеринарного учреждения можно ознакомиться в процессе записи. Если прием в клинике закрыт, владельцу животного надо выбрать другую лечебницу. Звонить по ветеринарным вопросам можно по номеру +7 (495) 612-04-25.

Главархив

Главархив Москвы до особого распоряжения временно не оказывает услуги по выдаче архивных справок, копий документов, выписок и информационных писем из государственных архивов города.

С 30 марта в Москве действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездок на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.

В России на данный момент зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве. За весь период выписан 121 человек.

