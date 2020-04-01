Как работают учреждения Москвы в период самоизоляции

Фото: москва 24/Михаил Сипко
Из-за ситуации с коронавирусом жители столицы с 30 марта должны соблюдать домашний режим. Это повлияло на работу социальных учреждений. Многие из них частично или полностью прекратили личный прием и перешли в онлайн-режим, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Все поликлиники, подведомственные департаменту здравоохранения, работают по стандартному графику. В то же время москвичей попросили воздерживаться от похода к врачу без крайней необходимости.
Если появились симптомы ОРВИ, надо вызвать врача на дом. При этом следует обязательно указать, ездил ли больной в другую страну, был ли в контактах с прибывшими оттуда людьми или людьми с подтвержденным коронавирусом.
В поликлиниках предусмотрели отдельный вход для пациентов с температурой или признаками ОРВИ. Всем входящим бесконтактно измеряют температуру.
Центры госуслуг "Мои документы" перешли на новый формат работы до особого распоряжения. В центрах остановили прием посетителей и отменили запись на получение услуг.
В то же время все еще работают дежурные центры, где по предварительной записи регистрируют только отдельные акты гражданского состояния. Они доступны с 08:00 до 20:00, а флагманский офис – с 10:00 до 22:00. Другие госуслуги можно оформить в электронном виде на mos.ru и сайте госуслуг.
Все учреждения социальной помощи и защиты жителей переведены на особый график с 28 марта по 6 апреля. Они оказывают социальные услуги в выездном режиме.
Москвичи могут оставить свои заявки по номеру горячей линии +7 (495) 870-45-09. По оставленным заявкам соцработники и волонтеры помогают представителям льготных категорий горожан с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, корма для домашних животных, выгулом собак. По этому же номеру можно получить консультацию специалиста, психологическую или юридическую помощь.
Центры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства тоже работают дистанционно. Заявки на адресную социальную помощь передаются в электронном виде.
Городские клубные пространства "Мой социальный центр" предоставляют услуги с помощью чатов и дистанционных занятий.
Центр "Моя карьера" подготовил 100 тренингов, открытые отборы и консультации специалистов, профориентационное тестирование, а также онлайн-ярмарку вакансий.
Центр занятости до 6 апреля работает только дистанционно. В электронном виде можно подать заявления о наличии вакансий, передать сведения о предстоящем высвобождении сотрудников или переходе на неполный рабочий день.
Также можно подать заявление о поиске работы, зарегистрироваться в качестве безработного, пройти профессиональное и профориентационное тестирование, проконсультироваться по открытию своего дела или получить консультацию специалиста.
Можно удаленно оформить заявку на получение справки о постановке на учет в качестве безработного, о соцвыплатах в период карантина, о регистрации либо отсутствии регистрации в службах занятости населения города.
Ветеринарные клиники работают в режиме предварительной записи. Покинуть квартиру для посещения ветклиники можно в крайних случаях. В самой клинике нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
С графиком работы ветеринарного учреждения можно ознакомиться в процессе записи. Если прием в клинике закрыт, владельцу животного надо выбрать другую лечебницу. Звонить по ветеринарным вопросам можно по номеру +7 (495) 612-04-25.
Главархив Москвы до особого распоряжения временно не оказывает услуги по выдаче архивных справок, копий документов, выписок и информационных писем из государственных архивов города.
С 30 марта в Москве действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездок на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.
В России на данный момент зафиксировано 2 337 заболевших коронавирусом в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 – в Москве. За весь период выписан 121 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: