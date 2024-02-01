Выставка "Россия" на ВДНХ будет закрыта для посещения 1 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Технический день объявили на выставке-форуме "Россия" 1 февраля, она будет закрыта для посетителей. Об этом сообщается в телеграм-канале ВДНХ.

В сообщении уточнили, что территория ВДНХ открыта для посетителей.

"Технический день – отличный повод прогуляться по выставке в тишине и насладиться красотой архитектуры", – говорится в тексте.

С 24 по 28 января в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" проходила молодежная неделя. Посетителям показали проекты молодых москвичей и жителей других городов, рассказали о волонтерстве и развитии карьеры.

До этого на выставке состоялся День финансов. Желающие смогли не только показать знания в управлении своего бюджета и накоплений семьи, но и продемонстрировать умения в области сохранения сбережений, а также их приумножения.

День карьеры проходит на выставке "Россия"