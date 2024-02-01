01 февраля, 09:15Город
Выставка "Россия" на ВДНХ будет закрыта для посещения 1 февраля
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Технический день объявили на выставке-форуме "Россия" 1 февраля, она будет закрыта для посетителей. Об этом сообщается в телеграм-канале ВДНХ.
В сообщении уточнили, что территория ВДНХ открыта для посетителей.
"Технический день – отличный повод прогуляться по выставке в тишине и насладиться красотой архитектуры", – говорится в тексте.
С 24 по 28 января в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" проходила молодежная неделя. Посетителям показали проекты молодых москвичей и жителей других городов, рассказали о волонтерстве и развитии карьеры.
До этого на выставке состоялся День финансов. Желающие смогли не только показать знания в управлении своего бюджета и накоплений семьи, но и продемонстрировать умения в области сохранения сбережений, а также их приумножения.
День карьеры проходит на выставке "Россия"
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