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Экономика

02:23

РФПИ инвестировал в Telegram

финансы экономика технологии

Фото: depositphotos/prykhodov

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с компанией Mubadala Investment Company (ОАЭ) принял участие в инвестиции в Telegram.

"РФПИ 23 марта приобрел миноритарный пакет инвестиций Mubadala в облигации Telegram в рамках совместной инвестплатформы", – пояснили ТАСС в пресс-службе РФПИ.

По данным Bloomberg, через продажу конвертируемых облигаций от Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners мессенджер привлек 150 миллионов долларов.

Всего от размещения бондов, по словам основателя Telegram Павла Дурова, компания выручила более миллиарда долларов.

В свое канале Дуров указал, что "это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость".

Ранее Дуров заявил, что защита конфиденциальности пользователей позволила мессенджеру стать самым скачиваемым приложением в мире.

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