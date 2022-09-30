Курс евро опустился ниже 51 рубля впервые с 2014 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 51 рубля впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 14:49 по московскому времени курс евро демонстрировал снижение на 8,68%, опустившись до 50,72 рубля. К 14:55 по московскому времени он замедлил падение до 5,84% и торговался на уровне 52,3 рубля.

Курс доллара, в свою очередь, снизился до 56,51 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 54 рублей. Согласно данным торгов, это произошло впервые с 1 июля текущего года. Курс американской валюты потерял 5,92% и опустился до уровня в 53,82 рубля.

До этого стало известно, что ЦБ РФ не видит предпосылок для смягчения ограничений по снятию евро и долларов. Это связано в том числе с тем, что власти недружественных стран запретили поступление наличных долларов и евро на территорию России.



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