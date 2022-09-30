Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 54 рублей. Согласно данным торгов, это произошло впервые с 1 июля текущего года.

Курс американской валюты потерял 5,92% и опустился до уровня в 53,82 рубля. Курс европейской валюты также снизился – падение составило 6,48%, что в численном выражении равно 51,94 рубля.

Утром 30 сентября стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 56 рублей впервые с 21 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Центральный банк РФ не видит предпосылок для смягчения ограничений по снятию евро и долларов. Это связано в том числе с тем, что власти недружественных стран запретили поступление наличных долларов и евро на территорию России.

"Деньги 24": курс рубля и его укрепление

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