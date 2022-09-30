Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 56 рублей впервые с 21 июля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:17 по московскому времени курс доллара опустился до 55,63 рубля, снизившись на 1,58 рубля.

Курс евро, в свою очередь, упал до 52,35 рубля, опустившись на 3,13 рубля.

Ранее основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что оптимальный курс доллара для российского бюджета должен находиться на уровне 70–75 рублей. По мнению эксперта, текущий курс американской валюты неприемлем.

Тараповский также отметил сложную ситуацию в вопросе валютных сбережений, так как хранить их в долларах неудобно, а не иметь – опасно.

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